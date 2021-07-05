Денис Шмыгаль, фото: Politeka

https://racurs.ua/n157009-delo-protiv-shmygalya-otkryli-v-nabu-chto-proishodit.html

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, стал фигурантом уголовного производства, открытого Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) 2 июля.

Производство открыто по факту возможной халатности премьер-министра и членов правительства при выделении средств из фонд борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 на другие сферы, несмотря на требования законодательства. Об этом сообщает агентство «Українські новини» со ссылкой на Офис генпрокурора.

Производство открыли во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который обязал начать соответствующее расследование.

Отмечается, что 25 мая в НАБУ поступило заявление, в котором истец заявил о совершении Шмыгалем и членами Кабмина уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (нарушение законодательства о бюджетной системе Украины) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса, связанных с выделением средств из фонда борьбы с COVID-19 на другие сферы госуправления, вопреки требованиям закона.

НАБУ тогда отказалось открыть соответствующее уголовное производство, поэтому заявитель подал в суд жалобу на антикоррупционное ведомство.

15 июня ВАКС удовлетворил жалобу частично и обязал НАБУ начать расследование.

Источник: «Українські новини»