Бандере и Шухевичу требуют вернуть звание Героя Украины. Фото: nnm.me

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Звание Героя Украины народные депутаты требуют вернуть Степану Бандере и Юрию Шухевичу.

Соответствующее постановление с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому зарегистрировано на сайте парламента под № 5721.

Документ называется «О праздновании 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии». Нардепы призывают отмечать эту дату на государственном уровне. Нацбанку и «Укрпочте» рекомендуют выпустить юбилейные монеты и марки в честь 80-летия УПА.

Также депутаты просят присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу, который был деятелем украинского повстанческого движения времен Второй мировой войны и основателем УПА «Полесская Сечь».

Среди авторов постановления указаны почти 80 нардепов. В частности, там есть лидеры партий «Слуга народа» Александр Корниенко, «Батькивщина» — Юлия Тимошенко, «Голос» — Кира Рудик, а также сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Степан Бандера — украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения, руководитель Организации украинских националистов. Во время Второй мировой войны ОУН во главе с Бандерой вела повстанческую борьбу против нацистов и большевиков.

Роман Шухевич — политический и военный деятель украинского революционно-освободительного движения, генерал-хорунжий УПА. Введенные им принципы и нормы политической и военной деятельности стали концептуальной основой украинской освободительной борьбы 1940−1950 годов.

Напомним, Шухевич и Бандера уже имели звание Героя Украины — их присвоил президент Виктор Ющенко. В 2007 году это звание получил Шухевич, а в 2010 году — Бандера.

Но после победы Виктора Януковича в 2010 году Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Герой Украины, потому что «он не был гражданином независимой Украины». А в 2011 году суд так же признал недействительным президентский указ о присвоении этого звания Бандере.