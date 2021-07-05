Бандері та Шухевичу вимагають повернути звання Героя України. Фото: nnm.me

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Звання Героя України народні депутати вимагають повернути Степану Бандері та Юрію Шухевичу.

Відповідна постанова з проханням до президента Володимира Зеленського зареєстрована на сайті парламенту під № 5721.

Документ має назву «Про відзначення 80-річчя створення Української Повстанської Армії». Нардепи закликають відзначати цю дату на державному рівні. Нацбанку і «Укрпошті» рекомендують випустити ювілейні монети й марки на честь 80-річчя УПА.

Також депутати просять надати звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю, який був діячем українського повстанського руху часів Другої світової війни та засновником УПА «Поліська Січ».

Серед авторів постанови вказано майже 80 нардепів. Зокрема, там є лідери партій «Слуга народу» Олександр Корнієнко, «Батьківщина» — Юлія Тимошенко, «Голос» — Кіра Рудик, а також співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Степан Бандера — український політичний діяч, один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху, провідник Організації українських націоналістів. Під час Другої світової війни ОУН на чолі з Бандерою вела повстанську боротьбу проти нацистів та більшовиків.

Роман Шухевич — політичний і військовий діяч українського революційно-визвольного руху, генерал-хорунжий УПА. Запроваджені ним принципи й норми політичної та військової діяльності стали концептуальною основою української визвольної боротьби 1940−1950 років.

Нагадаємо, Шухевич та Бандера вже мали звання Героя України — їх присвоїв президент Віктор Ющенко. У 2007 році це звання отримав Шухевич, а у 2010 році — Бандера.

Але після перемоги Віктора Януковича у 2010 році Донецький окружний адмінсуд позбавив Шухевича цього звання, тому що «він не був громадянином незалежної України». А у 2011 році суд визнав недійсним президентський указ про присвоєння цього звання Бандері.