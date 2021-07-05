Смартфон. Фото: N+

https://racurs.ua/ua/n157007-smartfon-iz-vbudovanym-dronom-zapatentuvaly-v-kytayi-foto-vynahodu.html

Ракурс

Смартфон із вбудованим дроном запатентувала китайська компанія Vivo. Дрон можна дістати з відсіку на верхньому торці, запустити в повітря і зняти завдяки цьому селфі, залишаючи руки вільними, або ж звичайну фотографію, але з незвичайного ракурсу.

Конструкція смартфона описана в патентній заявці на сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO).

Конструкція смартфона, яка за принципом роботи нагадує вже існуючі пристрої із фронтальною камерою, що виїжджає — на верхньому торці є отвір, з якого за допомогою моторчика виїжджає лоток для дрона.

У документі дрон зображений у вигляді квадрокоптера з гвинтами, що не виступають за кордон корпусу. У нього є дві камери. Одна із них розташована на торці та знімає горизонтально, а друга встановлена на нижній частині та дозволяє робити знімки землі з висоти.

Також у документі згадуються інфрачервоні датчики на всіх сторонах літального апарату. Вони нададуть змогу йому відстежувати об'єкти навколо, зокрема людей, щоби не врізатися в них.

Зауважимо, що це не перший концепт смартфона з вбудованим дроном — британські інженери показали прототип такого смартфона ще у 2016 році, але він, на відміну від винаходу Vivo, отримував електроенергію для польоту від смартфона завдяки дроту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смартфони перетворюються зі звичайного засобу для спілкування в повноцінні «будинки» для людей.