Смартфон. Фото: N+

https://racurs.ua/n157007-smartfon-so-vstroennym-dronom-zapatentovali-v-kitae-foto-izobreteniya.html

Ракурс

Смартфон со встроенным дроном запатентовала китайская компания Vivo. Дрон можно достать из отсека на верхнем торце, запустить в воздух и снять благодаря этому селфи, оставляя руки свободными, или же обычную фотографию, но с необычного ракурса.

Конструкция смартфона описана в патентной заявке на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Конструкция смартфона, которая по принципу работы напоминает уже существующие устройства с фронтальной камерой, выезжает. На верхнем торце есть отверстие, из которого с помощью моторчика выезжает отсек для дрона.

В документе дрон изображен в виде квадрокоптера с винтами, которые не выступают за границу корпуса. У него есть две камеры. Одна из них расположена на торце и снимает горизонтально, а вторая установлена ​​на нижней части и позволяет делать снимки земли с высоты.

Также в документе упоминаются инфракрасные датчики на всех сторонах летательного аппарата. Они предоставят возможность ему отслеживать объекты вокруг, в том числе людей, чтобы не врезаться в них.

Заметим, что это не первый концепт смартфона со встроенным дроном — британские инженеры показали прототип такого смартфона еще в 2016 году, но он, в отличие от изобретения Vivo, получал электроэнергию для полета от смартфона благодаря проводу.

Напомним, ранее мы сообщали, что смартфоны превращаются из обычного средства для общения в полноценные «дома» для людей.