Цена на бензин. Фото: isttock

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Ракурс

Цена на бензин в Украине резко выросла — розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем увеличились почти на гривну.

Автомобильный газ подешевел на одну копейку. Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95» по результатам мониторинга.

Сообщается, что на АЗС WOG, OKKO и Shell цена бензина выросла на 0,8−1 грн/л, а дизтоплива — на 0,3−0,4 грн/л. Также повышение наблюдалось среди операторов АЗС Mango/Ultra, UPG, «БРСМ-Нафта» в размере 0,1−0,5 грн/л. Среди региональных ритейлеров увеличение цен произошло в RUR, Neftek и Parallel на 0,2−0,6 грн/л.

Напомним, ранее мы сообщали, что цена на бензин в Украине вырастет — Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.