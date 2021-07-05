Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ціни на бензин. Фото: istock

Ціна бензину А-95 пробила психологічну позначку (ІНФОГРАФІКА)

5 лип 2021, 15:14
999

Ціна на бензин в Україні різко зросла — роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в порівнянні з попереднім торговим днем виросли на гривню.

Автомобільний газ подешевшав на одну копійку. Про це повідомляє «Консалтингова група А-95» за результатами моніторингу.

Ціни на бензин. Інфографіка: РБК-Україна

Повідомляється, що на АЗС WOG, OKKO і Shell ціна бензину зросла на 0,8−1 грн/л, а дизпального — на 0,3−0,4 грн/л. Також підвищення спостерігалося серед операторів АЗС Mango/Ultra, UPG, «БРСМ-Нафта» в розмірі 0,1−0,5 грн/л. Серед регіональних ритейлерів збільшення цін відбулося в RUR, Neftek і Parallel на 0,2−0,6 грн/л.

Ціни на бензин. Інфографіка: Консалтингова група

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціна на бензин в Україні зросте — Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів