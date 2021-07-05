З 1 липня в Україні запрацював ринок землі, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/ua/n157005-rynok-zemli-stavlennya-ukrayinciv-do-reformy-doslidyly-sociology.html

Ракурс

Ринок сільськогосподарських земель в Україні запрацював з 1 липня — коли завершилася дія мораторію на їх продаж, згідно з ухваленим раніше Верховною радою законом.

Соціологи встановили, як українці ставляться до цього нововведення. Результати відповідного дослідження опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, певні політики вважають, що питання ринку землі має вирішуватися не Верховною Радою, а шляхом голосування на референдумі. На запитання про ставлення до референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі відповіді респондентів розподілилися так:

71,7% - підтримують проведення такого референдуму;

21% - не підтримують;

7,2% - не визначилися з відповіддю або відмовилися відповідати.

В разі проведення такого референдуму найближчим часом, голоси розподілилися б так:

65,2% респондентів підтримали б заборону на продаж сільськогосподарської землі;

21,8% проголосували б проти такої заборони;

6,5% - не взяли б участі у голосуванні;

6,4% не визначилися або відмовилися відповідати.

Тобто, серед тих, хто взяв би участь у голосуванні, 74,9% підтримали б заборону.

Чинне законодавство передбачає, що питання дозволу на продаж сільгоспземель іноземцям має вирішуватися на референдумі.

В разі проведення такого референдуму, голоси розподілилися б так:

84,1% опитаних не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям;

12,1% - підтримують продаж землі іноземцям;

3,8% - не змогли або відмовилися відповідати.

Опитування проводилося в період з 22 до 29 червня в усіх регіонах, за винятком тимчасово окупованих територій.