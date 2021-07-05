Злива в Сочі. Фото: РБК

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Злива в Сочі сьогодні, 5 липня, змила потужним потоком води з гирла річки Кудепст два катамарани, на яких катають туристів на морських екскурсіях. Рікою в море також виносить величезну кількість сміття й колод, які скупчуються біля берега.

Через негоду літаки скасували посадку в Сочі й пішли на запасні аеродроми. Про це повідомляє Sochi News.

Відтермінували посадку рейси з Москви, Челябінська, Пермі й Уфи — вони приземлилися в Краснодарі та Анапі. У Сочі окрім зливи фіксується шквальний вітер до 18 м/с, посилюється гроза. Через рясні опади та ураган значно постраждали пляжі курортного міста — здебільшого це стосується Адлерского й Хостинського районів.

Спостерігається вимивання сміття з річища річок, унаслідок негоди постраждало пляжне обладнання. Усувати наслідки вже почали орендарі пляжних територій. Роботи завершать, як тільки нормалізується погода. Усі пляжі курорту Сочі залишаються закритими у зв’язку з дією штормового попередження, купатися заборонено.

У річищі річки в районі готелю «Алеан Супутник» у Хостинському районі утворився затор із колод, що спровокувало підтоплення території. Підтоплення спостерігаються також у районі пансіонату «Бургас» у Кудепсті.

До поліпшення погодних умов закритий для відвідування парк «Дендрарій». Під час негоди зокрема було призупинено роботу канатної дороги парку. Крім цього для відвідування тимчасово недоступні всі об'єкти, розташовані на території Сочинського національного парку.

У квартирах місцевих жителів з’явилася вода. Опади затопили квартиру, потік води протікав коридором житлового приміщення. Власники пересувалися вдома в капцях через раптовий потоп.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Крим продовжує «тонути», з берегів можуть вийти дві річки. У Бахчисарайському районі окупованого півострова одна людина загинула через підтоплення. У регіоні провели евакуацію щонайменше 50 приватних будинків.

Джерело: Sochi News