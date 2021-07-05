Потоп в Сочи. Фото: РБК

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Ливень в Сочи сегодня, 5 июля, смыл мощным потоком воды из устья реки Кудепста два катамарана, на которых катают туристов на морских экскурсиях. Рекой в ​​море также выносит огромное количество мусора и бревен, которые скапливаются у берега.

Из-за непогоды самолеты отменили посадку в Сочи и ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает Sochi News.

Отсрочили посадку рейсы из Москвы, Челябинска, Перми и Уфы — они приземлились в Краснодаре и Анапе. В Сочи кроме ливней фиксируется шквальный ветер до 18 м/с, усиливается гроза. Из-за обильных осадков и урагана значительно пострадали пляжи курортного города — в основном это касается Адлерского и Хостинского районов.

Наблюдается вымывания мусора из русла рек, вследствие непогоды пострадало пляжное оборудование. Устранять последствия уже начали арендаторы пляжных территорий. Работы завершат, как только нормализуется погода. Все пляжи курорта Сочи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения, купаться запрещено.

В русле реки в районе гостиницы «Алеан Спутник» в Хостинском районе образовалась пробка из бревен, что спровоцировало подтоплению территории. Подтопление наблюдаются также в районе пансионата «Бургас» в Кудепсте.

До улучшения погодных условий закрыт для посещения парк «Дендрарий». Во время непогоды, в частности, была приостановлена ​​работа канатной дороги парка. Кроме этого для посещения временно недоступны все объекты, расположенные на территории Сочинского национального парка.

В квартирах местных жителей появилась вода. Осадки затопили дома, поток воды протекал по коридору жилого помещения. Владельцы передвигались дома в тапочках из-за внезапного потопа.

Напомним, ранее мы сообщали, что Крым продолжает «тонуть», из берегов могут выйти две реки. В Бахчисарайском районе оккупированного полуострова один человек погиб из-за подтопления. В регионе провели эвакуацию не менее 50 частных домов.

Источник: Sochi News

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