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Ракурс
С 1 июля в Украине заработал рынок земли, фото: «Антикор»

Рынок земли — отношение украинцев к реформе исследовали социологи

5 июл 2021, 15:07
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Рынок сельскохозяйственных земель в Украине заработал с 1 июля — когда завершилось действие моратория на их продажу, согласно принятому ранее Верховной Радой закону.

Социологи установили, как украинцы относятся к этому нововведению. Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, определенные политики считают, что вопрос рынка земли должен решаться не Верховной Радой, а путем голосования на референдуме. На вопрос об отношении к референдуму о запрете продажи сельскохозяйственной земли ответы респондентов распределились так:

  • 71,7% - поддерживают проведение такого референдума;
  • 21% - не поддерживают;
  • 7,2% - затруднились с ответом или отказались отвечать.

В случае проведения такого референдума в ближайшее время, голоса распределились бы так:

  • 65,2% респондентов поддержали бы запрет на продажу сельскохозяйственной земли;
  • 21,8% проголосовали бы против такого запрета;
  • 6,5% - не приняли бы участия в голосовании;
  • 6,4% - не определились или отказались отвечать.

То есть, среди тех, кто принял бы участие в голосовании, 74,9% поддержали бы запрет.

Инфографика: КМИС

Действующее законодательство предусматривает, что вопрос разрешения на продажу сельхозземель иностранцам должен решаться на референдуме.

В случае проведения такого референдума, голоса распределились бы так:

  • 84,1% опрошенных не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам;
  • 12,1% - поддерживают продажу земли иностранцам;
  • 3,8% - затруднились или отказались отвечать.

Инфографика: КМИС

Опрос проводился в период с 22 по 29 июня во всех регионах, за исключением временно оккупированных территорий.

Источник: Ракурс


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