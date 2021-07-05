С 1 июля в Украине заработал рынок земли, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/n157005-rynok-zemli-otnoshenie-ukraincev-k-reforme-issledovali-sociologi.html

Ракурс

Рынок сельскохозяйственных земель в Украине заработал с 1 июля — когда завершилось действие моратория на их продажу, согласно принятому ранее Верховной Радой закону.

Социологи установили, как украинцы относятся к этому нововведению. Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, определенные политики считают, что вопрос рынка земли должен решаться не Верховной Радой, а путем голосования на референдуме. На вопрос об отношении к референдуму о запрете продажи сельскохозяйственной земли ответы респондентов распределились так:

71,7% - поддерживают проведение такого референдума;

21% - не поддерживают;

7,2% - затруднились с ответом или отказались отвечать.

В случае проведения такого референдума в ближайшее время, голоса распределились бы так:

65,2% респондентов поддержали бы запрет на продажу сельскохозяйственной земли;

21,8% проголосовали бы против такого запрета;

6,5% - не приняли бы участия в голосовании;

6,4% - не определились или отказались отвечать.

То есть, среди тех, кто принял бы участие в голосовании, 74,9% поддержали бы запрет.

Действующее законодательство предусматривает, что вопрос разрешения на продажу сельхозземель иностранцам должен решаться на референдуме.

В случае проведения такого референдума, голоса распределились бы так:

84,1% опрошенных не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам;

12,1% - поддерживают продажу земли иностранцам;

3,8% - затруднились или отказались отвечать.

Опрос проводился в период с 22 по 29 июня во всех регионах, за исключением временно оккупированных территорий.