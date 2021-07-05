Денис Шмигаль, фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n157009-spravu-proty-shmygalya-vidkryly-v-nabu-scho-vidbuvaietsya.html

Ракурс

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, став фігурантом кримінального провадження, відкритого Національним антикорупційним бюро (НАБУ) 2 липня.

Провадження відкрите за фактом можливої халатності прем'єр-міністра та членів уряду при виділенні коштів з фонд боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 на інші сфери, попри вимоги законодавства. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Провадження відкрили на виконання рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС), котрий зобов’язав розпочати відповідне розслідування.

Зазначається, що 25 травня до НАБУ надійшла заява, в якому позивач заявив про вчинення Шмигалем та членами Кабміну кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 210 (порушення законодавства про бюджетну систему України) і ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу, пов’язаних з виділенням коштів із фонду боротьби з COVID-19 на інші сфери держуправління, всупереч вимогам закону.

НАБУ тоді відмовилося відкрити відповідне кримінальне провадження, тож заявник подав до суду скаргу на антикорупційне відомство.

15 червня ВАКС задовольнив скаргу частково і зобов’язав НАБУ почати розслідування.

Джерело: «Українські новини»