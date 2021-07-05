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Ракурс
Ще один міст «втомився» в Києві. Фото: Нацполіція

Ще один міст «втомився» в Києві (ФОТО)

5 лип 2021, 16:07
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Міст у Києві частково обвалився. У зв’язку з цим у столичній поліції прогнозують ускладнення руху проспектом Перемоги в напрямку центру міста.

Обвал стався на частині конструкції Берестейського шляхопроводу, патрульні перекрили під ним рух лівою смугою. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Києва.

Міст у Києві. Фото: Нацполіція

Очікується ускладнення руху проспектом Перемоги в напрямку центральної частини міста, — наголосили в поліції.

Наразі на місці обвалу вже утворився масштабний затор, який тягнеться від метро Святошин.

Затори у Києві. Скріншот: Google Maps

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко похизувався зведенням ще одного моста в столиці. За словами міського голови, новий міст Київ зводить за кошти меценатів. Новий міст з'єднає Оболонську набережну (в районі гольф-центру) та острів Оболонський.

Джерело: Ракурс


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