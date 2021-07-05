Викрадення судді Чауса у Молдові вважають тиском Зеленського на Порошенка, фото — Букви

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У справі викрадення екс-судді Миколи Чауса відбулася значуща подія: парламент Молдови розглядає викрадення Чауса як спосіб тиску Володимира Зеленського на Петра Порошенка.

У ЗМІ опублікували звіт органу, який вивчав обставини викрадення Чауса. У Молдові припускають, що викрадення судді з Кишинева у квітні веде до Офісу президента України.

Причетність українських громадян до викрадення стверджується у звіті як незаперечний факт, повідомляють «Букви» з посиланням на матеріали парламентської комісії.

Інцидент розглядається в контексті особистої зацікавленості Володимира Зеленського у тиску на Петра Порошенка. Про це прямо вказано в опублікованому звіті. Однією з причин викрадення називають бажання отримати важіль тиску на лідера опозиції.

Заяви Чауса у його телеграм-каналі депутати парламенту Молодови розцінили як ще один доказ його насильницького утримання в неволі.

Висновки свідчать про те, що версія про причетність українських спецслужб до викрадення Чауса є наразі провідною, причому Київ мовчанкою остаточно переконав в цьому молдовських колег.

Слідча комісія акцентує увагу на ігноруванні звернень молдовських правоохоронців та парламенту і «саботажі розслідування з боку представників України».

Офіс генпрокурора і Рада не відповіли на запити молдовських слідчих та парламентської комісії, а представники України в молдовсько-українській слідчій групі просто проігнорували її засідання.

Крім того, Україна відмовила Молдові у задоволенні клопотань про проведення слідчих дій з автомобілем військового аташе посольства України в Кишиневі Сергія Сметанюка. Стверджується, що Чауса вивезли з Молдови саме в багажнику Toyota Rav4, за кермом якого був аташе Сметанюк. Не відбувся і його допит — аташе згодом виїхав з країни разом з сім'єю.

Коли авто Сметанюка зупинили молдовські прикордонники, він відмовився вийти з салону. Згодом до пункту пропуску прибуло авто з озброєними українськими військовими «для врегулювання ситуації».

У підсумку парламентська комісія Молдови стверджує:

викрадення українського судді Чауса здійснила організована група осіб, що складалась з ідентифікованих українських громадян, які проникли на територію Республіки Молдова через пункти перетину кордону за кілька тижнів до викрадення, але покинули країну через КПП в Атаках. Це сталося через годину після відбуття колишнього військового аташе України на автомобілі моделі RAV4 з дипломатичними номерами, в багажнику якого був Чаус;

правоохоронні органи Молдови стверджують, що в операції задіяли співробітників Головного управління розвідки української армії;

викрадення Чауса депутати назвали замахом на національну безпеку Молдови.

3 квітня адвокати екс-судді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення у центрі столиці Молдови групою озброєних людей.

5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон.

Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.

Джерело: Букви