Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n210695-sso-znyschyly-rozvidgrupu-voroga-u-yaroviy-na-donechchyni-video.html

Ракурс

У Яровій на Донеччині оператори 8-го полку ССО знищили групу противника в Яровій.

Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Противник, користуючись складними погодними умовами, просочився до населеного пункту Ярова на Донеччині. Метою ворога була розвідка вогневих позицій та позицій екіпажів БпЛА, — розповіли у ССО.

Зазначається, що росіяни взяли в полон місцевого жителя, катували його та змушували до співпраці. Під час виконання чергового доручення від ворога, його перехопили оператори ССО.

Після швидкого опитування, група здійснила наліт. Дві підгрупи провели дорозвідку будівлі, де переховувався противник. Зав’язався бій, що тривав кілька хвилин, — зазначили у ССО.

У результаті успішно виконаного завдання було знищено трьох російських військових — один із них виявився африканцем із позивним «Малік». Також захоплено документи, зброю та радіостанції.