«Газпром» проігнорував аукціон щодо перекачування палива через Україну

«Газпром» відмовився бронювати потужності через Україну на річних аукціонах, фото: «Газпром»

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Ракурс

«Газпром» — російський газовий монополіст, не став на річних аукціонах бронювати потужності на наступний газовий рік (період з 1 жовтня 2021 року по 1 жовтня 2022 року) через Україну та Польщу.

Відповідні аукціони відбулися сьогодні, 5 липня, на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс».

Зазначається, що «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) виставляв для річного бронювання додаткові «тверді» потужності в 9,8 млн куб. м на добу (на додаток до довгострокового контракту в обсязі 40 млрд куб. м на рік — 109 млн куб. м на добу).

Спочатку ОГТСУ виставляв на аукціон 15 млн куб. м за добу, але потім пропозиція скоротилася до 9,8 млн куб. м на добу, — зазначає видання.

Польський оператор Gas System виставляв потужності газогону «Ямал-Європа» в 79 млн куб. м на добу.

У цьому році потужності української газотранспортної системи «Газпром» дозамовляє на місячних «твердих» аукціонах (по 15 млн куб. м на добу).

Нагадаємо, у РФ до кінця 2021 року розраховують запустити газогін «Північний потік-2», покликаний з'єднати Росію та Німеччину по дну Балтійського моря. Цей газогін дозволить Росії постачати газ до Західної Європи в обхід України.

Джерело: «Інтерфакс»