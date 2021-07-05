Россия ударила «миграционным оружием» по Крыму

Крым. Фото: АиФ

https://racurs.ua/n157016-rossiya-udarila-migracionnym-orujiem-po-krymu.html

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Крым страдает от мигрантов из России — на оккупированном полуострове население увеличилось на миллион человек.

За несколько лет «колонизаторы» могут вытеснить крымчан из Крыма. Об этом сообщил руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Он отметил, что вместо довоенной численности постоянного населения Крымского полуострова 2 млн 350 тыс. 504 человек сейчас мы имеем дело с имеющимся населением в 3 млн 100 тыс. человек.

Это и есть политика РФ — «миграционное оружие» и социокультурная переработка населения в процессе колонизации новых территорий Российской империей и Советским Союзом, что имеет длительную историю. Современная РФ использует эти шаблоны из исторического опыта, — заявил эксперт.

Напомним, ранее мы сообщали, что Крым продолжает «тонуть», из берегов могут выйти две реки. В Бахчисарайском районе оккупированного полуострова один человек погиб из-за подтопления. В регионе провели эвакуацию не менее 50 частных домов.