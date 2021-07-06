Нашествие комаров в Крыму пришло на смену потопу

Нашествие комаров в Крыму пришло на смену потопуhttps://racurs.ua/n157075-nashestvie-komarov-v-krymu-prishlo-na-smenu-potopu.htmlРакурс
Крым только оправился от потопа, как на полуострове началось масштабное нашествие комаров.
К борьбе с насекомыми привлекли дезинсекторов. Об этом сообщил «вице-премьер» оккупационного крымского «правительства» Андрей Рюмшин, передает РИА Новости.
Возле водоемов начат покос камышей. На будущее к этому надо быть готовыми, — отметил Рюмшин.
Он добавил, что подобные прецеденты случаются раз в 20 лет. По словам оккупационных властей, изначально планировалось обрабатывать территорию химическими препаратами с помощью авиации, однако такой способ может нанести вред экологии и пчеловодам.
Напомним, ранее мы сообщали, что Крым продолжает «тонуть», из берегов могут выйти две реки. В Бахчисарайском районе оккупированного полуострова один человек погиб из-за подтопления. В регионе провели эвакуацию не менее 50 частных домов.
Источник: РИА Новости