Нашествие комаров в Крыму пришло на смену потопу

Комары. Фото: Амител

https://racurs.ua/n157075-nashestvie-komarov-v-krymu-prishlo-na-smenu-potopu.html

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Крым только оправился от потопа, как на полуострове началось масштабное нашествие комаров.

К борьбе с насекомыми привлекли дезинсекторов. Об этом сообщил «вице-премьер» оккупационного крымского «правительства» Андрей Рюмшин, передает РИА Новости.

Возле водоемов начат покос камышей. На будущее к этому надо быть готовыми, — отметил Рюмшин.

Он добавил, что подобные прецеденты случаются раз в 20 лет. По словам оккупационных властей, изначально планировалось обрабатывать территорию химическими препаратами с помощью авиации, однако такой способ может нанести вред экологии и пчеловодам.

Напомним, ранее мы сообщали, что Крым продолжает «тонуть», из берегов могут выйти две реки. В Бахчисарайском районе оккупированного полуострова один человек погиб из-за подтопления. В регионе провели эвакуацию не менее 50 частных домов.

Источник: РИА Новости