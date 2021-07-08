Вулкан Этна. Фото: Лига

https://racurs.ua/n157167-vulkan-etna-vzorvalsya-lavoy-video-yavleniya.html

Ракурс

Извержение вулкана Этна снова «подогрело» итальянский остров Сицилия и продолжалось несколько дней.

Вулкан выбросил гигантский столб пепла высотой в три мили. Об этом сообщает CNN.

Из-за природного явления и масштабного выброса пепла свою работу временно прекратил местный аэропорт.

Заметим, что гора Этна является самым активным вулканом в Европе. Высота Этны составляет более трех тысяч метров, а сам вулкан расположен в густонаселенном районе.

Напомним, ранее мы сообщали, что извержение вулкана Этна продолжалось в Италии — взрывы произошли в юго-восточном кратере. Шлейф от извержения вулкана достиг 6,5 км.

Источник: CNN