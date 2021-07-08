Гигантский 3D-кот удивил жителей Токио

https://racurs.ua/n157164-gigantskiy-3d-kot-udivil-jiteley-tokio-video.html

Ракурс

Гигантский 3D-кот появился на одном из японских билбордов — огромный пушистик обитает на изогнутом LEG-экране площадью 154,7 кв. м. Кибер-животное «просыпается» в 7.00 и «засыпает» в час ночи.

Кот живет на железнодорожной станции Синдзюку в районе Токио Сибуя, которая внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый загруженный в мире объект такого рода. Ежедневно станция обслуживает свыше 3,5 млн. пассажиров. В свою очередь, специалисты компаний MicroAd Digital Signage и Yunika Vision создали интерактивную рекламу нового типа — трехцветного 3D-кота, чтобы привлечь внимание посетителей станции. Огромный зверь вполне реалистично дремлет, зевает и мяукает.

До 12 июля кот будет «работать» в тестовом режиме — инновация призвана продемонстрировать будущее возможностей цифровой рекламы. Компания-владелец кота Cross Space ведет онлайн-трансляцию наблюдения за котом на своем Youtube-канале.