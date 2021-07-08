В «Винницаоблэнерго» подпольно добывали криптовалюту, фото: СБУ

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Криптовалюту подпольно добывали в бывшем помещении «Винницаоблэнерго», осуществляя незаконный отбор больших объемов электроэнергии.

Правоохранители изъяли почти 5000 единиц компьютерной техники — в настоящее время это самая крупная из выявленных в Украине подпольных криптоферм. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время обысков по месту функционирования фермы и адресам проживания фигурантов, правоохранители изъяли:

3,8 тыс. игровых приставок;

более 500 видеокарт;

50 процессоров;

черновую документацию по учету потребления электроэнергии;

блокноты, телефоны, флэш-накопители.

Отмечается, что «криптоферму» организовали жители Киева и Винницы. Для своей деятельности они использовали одно из бывших складских помещений «Винницаоблэнерго», расположенное на промплощадке организации в Виннице.

Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления электрической энергии, — отмечают в СБУ.

По предварительным оценкам, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн.

При этом незаконный отбор электроэнергии мог привести к глобальным последствиям — без света могли остаться целые кварталы Виннице, — подчеркивают в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 188−1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно на Днепропетровщине правоохранители разоблачили подпольную майнинг-ферму, незаконно подключенную к одной из из трансформаторних подстанций.