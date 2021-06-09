Подключились к трансформатору и добывали крипту – фото майнинг-фермы. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n155835-podkluchilis-k-transformatoru-i-dobyvali-kriptu-foto-mayning-fermy.html

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Незаконную майнинг-ферму в Днепропетровской разоблачила Служба безопасности Украины (СБУ). Злоумышленники подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций.

Таким образом они не просто воровали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона. Об этом информируют в пресс-службе СБУ.

За три месяца противоправной деятельности злоумышленники нанесли прямых убытков более чем на 2 млн грн.

Дельцы разместили оборудования в арендованных складских помещениях и подключились к мощностям энергообъекта, расположенного неподалеку. Чтобы скрыть кражу электроэнергии, они вмешались в работу учетных систем.

В ходе обысков правоохранители изъяли:

больше 350 единиц оборудования для генерации криптовалют;

специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ст. 361 и 188−1 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что ферму для майнинга криптовалют обустроили в спортивном автомобиле. Один из добытчиков биткоинов Саймон Бирн установил шесть мощных компьютерных видеокарт GeForce RTX 3080 в свой электрический спорткар BMW i8.