Добували крипту з трансформатора і крали струм — фото майнінг-фермиhttps://racurs.ua/ua/n155835-dobuvaly-kryptu-z-transformatora-i-kraly-strum-foto-mayning-fermy.htmlРакурс
Незаконну майнінг-ферму на Дніпропетровщині викрила Служба безпеки України (СБУ). Зловмисники підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій.
Таким чином вони не просто викрадали електроенергію, а й створили загрозу для критичної інфраструктури регіону. Про це інформують у прес-службі СБУ.
За три місяці протиправної діяльності зловмисники завдали тільки прямих збитків на понад 2 млн грн.
Ділки розмістили обладнання в орендованих складських приміщеннях та під'єдналися до потужностей енергооб'єкту, розташованого неподалік. Щоб приховати крадіжку електроенергії, вони втрутились у роботу облікових систем.
У ході обшуків правоохоронці вилучили:
- понад 350 одиниць обладнання для генерації криптовалют;
- спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії.
Наразі встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ст. 361 та 188−1 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ферму для майнінгу криптовалют облаштували в спортивному автомобілі. Один із добувальників біткоїнів Саймон Бірн встановив шість потужних комп’ютерних відеокарт GeForce RTX 3080 у свій електричний спорткар BMW i8.