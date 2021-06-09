Добували крипту з трансформатора і крали струм — фото майнінг-ферми. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n155835-dobuvaly-kryptu-z-transformatora-i-kraly-strum-foto-mayning-fermy.html

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Незаконну майнінг-ферму на Дніпропетровщині викрила Служба безпеки України (СБУ). Зловмисники підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій.

Таким чином вони не просто викрадали електроенергію, а й створили загрозу для критичної інфраструктури регіону. Про це інформують у прес-службі СБУ.

За три місяці протиправної діяльності зловмисники завдали тільки прямих збитків на понад 2 млн грн.

Ділки розмістили обладнання в орендованих складських приміщеннях та під'єдналися до потужностей енергооб'єкту, розташованого неподалік. Щоб приховати крадіжку електроенергії, вони втрутились у роботу облікових систем.

У ході обшуків правоохоронці вилучили:

понад 350 одиниць обладнання для генерації криптовалют;

спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії.

Наразі встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ст. 361 та 188−1 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ферму для майнінгу криптовалют облаштували в спортивному автомобілі. Один із добувальників біткоїнів Саймон Бірн встановив шість потужних комп’ютерних відеокарт GeForce RTX 3080 у свій електричний спорткар BMW i8.