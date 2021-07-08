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У «Вінницяобленерго» підпільно добували криптовалюту, фото: СБУ
Криптоферма-рекордсмен «майнила» на краденому з обленерго струмі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n157163-naybilshu-kryptofermu-ukrayiny-vyyavyly-u-vinnycyaoblenergo.htmlРакурс
Криптовалюту підпільно добували у колишньому приміщенні «Вінницяобленерго», здійснюючи незаконний відбір великих обсягів електроенергії.
Правоохоронці вилучили майже 5 тисяч одиниць комп’ютерної техніки — наразі це найбільша з виявлених в Україні підпільних криптоферм. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Під час обшуків за місцем функціонування ферми та адресами проживання фігурантів, правоохоронці вилучили:
- 3,8 тис. ігрових приставок;
- понад 500 відеокарт;
- 50 процесорів;
- чорнову документацію щодо обліку споживання електроенергії;
- блокноти, телефони, флеш-накопичувачі.
Зазначається, що «криптоферму» організували мешканці Києва та Вінниці. Для своєї діяльності вони використовували одне із колишніх складських приміщень «Вінницяобленерго», яке розташоване на проммайданчику організації у Вінниці.
Щоб приховати свою діяльність, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії, — зазначають в СБУ.
За попередніми оцінками, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн.
При цьому незаконний відбір електроенергії міг призвести до глобальніших наслідків — без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці, — наголошують у СБУ.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 188−1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині правоохоронці викрили підпільну майнінг-ферму, незаконно підключену до однієї з трансформаторних підстанцій.
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