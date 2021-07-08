Майбутній замінник тефлону знайшли в лапках жуків. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/ua/n157162-maybutniy-zaminnyk-teflonu-znayshly-v-lapkah-jukiv-foto.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити біологам. Вчені вивчили лубрикант, яким «змащують» свій екзоскелет комахи, і встановили, що цей матеріал зменшує тертя навіть сильніше, ніж тефлон.

Цей лубрикант виділяється крізь пори в панцирі, видавлюючи маленькі нитки діаметром близько мікрометра, після чого розмазується під час руху кінцівок. Про це повідомляє Proceedings of the Royal Society B.

Дослідники з Кільського університету виявили ці компоненти в жуків-чорнотілок Zophobas morio. Виявилося, що субстанція, яку виділяють комахи, складається із суміші білків. Її антифрикційні властивості визначили за допомогою класичного тесту.

Речовину помістили між пари плоских стекол і виміряли силу, яку потрібно докладати для зміщення одного скла на іншому. Виявилося, лубрикант комах знижує тертя ще сильніше, ніж звичайне тефлонове мастило.

На цей час перетворити цю речовину в готовий комерційний продукт неможливо — білковий коктейль дуже складний у виробництві та дорогий у виділенні із самих жуків. Тому тепер вчені хочуть знайти спосіб синтезувати його штучно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий вид жука, личинки якого здатні розкладати полістирол, виявили південнокорейські вчені.