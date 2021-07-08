Нашестя комарів на Одещині. Фото: Facebook

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Комарі на Одещині перетворилися на справжнє лихо після злив та спеки. «Хмари» з комах заполонили весь Національний природний заповідник «Тузлівські лимани».

Явище спровокувала аномальна погода. Про це повідомив еколог та співробітник заповідника Іван Русєв на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, скупчення комах нагадують клуби диму висотою до 50 метрів від землі. Науковець зазначає, що надзвичайно розмножилися комарі-дзвінці, чисельність яких у заповіднику обчислюється мільярдами. Комарі-дзвінці — це дуже велике сімейство із ряду двокрилі (Diptera).

У цей період року, починаючи з липня й до середини жовтня, у теплі дні, триватиме роїння цих дивовижних комах. Вдень, особливо в спекотну погоду, комарів немає, вони ховаються під листям. З’являються зазвичай ввечері, особливо в безвітряну погоду, — зазначає Русєв.

Свою незвичайну назву комахи дістали за те, що видають незвичайний дзвін. Рій комарів лише плавно коливається, а окремі особини, які перебувають у ньому, то різко злітають, то падають вниз, видаючи різкий дзвін, що відсутній за звичайного польоту.

Крім того, через велику кількість комарів побільшало павуків. Русєв стверджує, що вони й комарі-дзвінці безпечні для людини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Крим тільки оговтався від потопу, як на півострові почалося масштабне нашестя комарів. До боротьби з комахами залучили дезінсекторів.