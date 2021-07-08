Нашествие комаров на Одесчине. Фото: Facebook

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Комары в Одесской области превратились в настоящее бедствие после ливней и жары. «Облака» из насекомых захватили весь Национальный природный заповедник «Тузловские лиманы».

Явление спровоцировала аномальная погода. Об этом сообщил эколог и сотрудник заповедника Иван Русев на своей странице в Facebook.

По его словам, скопления насекомых напоминают клубы дыма высотой до 50 метров от земли. Ученый отмечает, что чрезвычайно размножились комары-звонцы, численность которых в заповеднике исчисляется миллиардами. Комары-звонцы — это очень большое семейство из отряда двукрылых (Diptera).

В этот период года, начиная с июля и до середины октября, в теплые дни, продлится роение этих удивительных насекомых. Днем, особенно в жаркую погоду, комаров нет, они прячутся под листьями. Появляются обычно вечером, особенно в безветренную погоду, — отмечает Русев.

Свое необычное название насекомые получили за то, что выдают необычный звук колокола. Рой комаров плавно колеблется, а отдельные особи, которые находятся в нем, то резко взлетают, то падают вниз, издавая резкий звон, отсутствующий во время обычного полета.

Кроме того, из-за обилия комаров стало много пауков. Русев утверждает, что они и комары-звонцы безопасны для человека.

Напомним, ранее мы сообщали, что Крым только оправился от потопа, как на полуострове началось масштабное нашествие комаров. К борьбе с насекомыми привлекли дезинсекторов.