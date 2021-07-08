Арест счетов должников — как будут сотрудничать исполнители и банки

https://racurs.ua/n157154-arest-schetov-doljnikov-kak-budut-sotrudnichat-ispolniteli-i-banki.html

Ракурс

В Министерстве юстиции объяснили алгоритм работы системы автоматизированного ареста счетов должников.

В ведомстве сообщили, как будут сотрудничать государственные и частные исполнители с банкирами. В Координационном центре по оказанию правовой помощи при Минюсте напомнили, что раньше, если кто-то задолжал деньги (например, алименты), этот факт сначала нужно доказать в суде.

Государственные или частные исполнители начинали работать, если должник не возвращал деньги после решения суда. Процедура была сложной, потому что для ареста счетов их нужно было найти, а значит — разослать запросы по почте во все украинском банки. Те могли и не раскрыть информацию о состоянии счета должника. Если информацию предоставляли, то исполнитель теперь отправлял по почте документы с требованием арестовать счета. За это время должник мог снять все деньги.

6 июля начала работу автоматизированная система исполнительного производства (АСВП). Отныне банки обязаны по требованию исполнителя сразу предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них.

Банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном режиме. Хотя решение суда для списания средств необходимо, но процедура списания будет автоматизированной.

Списание средств со счетов будет возможным в случаях, если у того или иного гражданина есть долги:

по алиментах;

за жилищно-коммунальные услуги;

по штрафах (в частности, за нарушение правил дорожного движения);

перед другими физлицами по выплате зарплаты.

Процедура списания средств со счетов должников меняется. Сначала исполнитель в автоматизированной системе направляет в банки требование на получение данных о счетах должника.

Банки в течение часа должны предоставить соответствующую информацию. Исполнитель направляет в системе постановление об аресте средств. После ареста средств должников финучреждения сообщают об этом исполнителя, который в той же системе создает платежные требования на принудительное списание средств.

Банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнителя.