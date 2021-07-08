Арест счетов должников — как будут сотрудничать исполнители и банки

Арест счетов должников — как будут сотрудничать исполнители и банкиhttps://racurs.ua/n157154-arest-schetov-doljnikov-kak-budut-sotrudnichat-ispolniteli-i-banki.htmlРакурс
В Министерстве юстиции объяснили алгоритм работы системы автоматизированного ареста счетов должников.
В ведомстве сообщили, как будут сотрудничать государственные и частные исполнители с банкирами. В Координационном центре по оказанию правовой помощи при Минюсте напомнили, что раньше, если кто-то задолжал деньги (например, алименты), этот факт сначала нужно доказать в суде.
Государственные или частные исполнители начинали работать, если должник не возвращал деньги после решения суда. Процедура была сложной, потому что для ареста счетов их нужно было найти, а значит — разослать запросы по почте во все украинском банки. Те могли и не раскрыть информацию о состоянии счета должника. Если информацию предоставляли, то исполнитель теперь отправлял по почте документы с требованием арестовать счета. За это время должник мог снять все деньги.
6 июля начала работу автоматизированная система исполнительного производства (АСВП). Отныне банки обязаны по требованию исполнителя сразу предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них.
Банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном режиме. Хотя решение суда для списания средств необходимо, но процедура списания будет автоматизированной.
Списание средств со счетов будет возможным в случаях, если у того или иного гражданина есть долги:
- по алиментах;
- за жилищно-коммунальные услуги;
- по штрафах (в частности, за нарушение правил дорожного движения);
- перед другими физлицами по выплате зарплаты.
Процедура списания средств со счетов должников меняется. Сначала исполнитель в автоматизированной системе направляет в банки требование на получение данных о счетах должника.
Банки в течение часа должны предоставить соответствующую информацию. Исполнитель направляет в системе постановление об аресте средств. После ареста средств должников финучреждения сообщают об этом исполнителя, который в той же системе создает платежные требования на принудительное списание средств.
Банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнителя.