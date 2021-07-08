Арешт рахунків боржників — як працюватимуть виконавці і банки, фото — The page

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Ракурс

В Міністерстві юстиції пояснили алгоритм роботи системи автоматизованого арешту рахунків боржників.

У відомстві повідомили, як співпрацюватимуть державні та приватні виконавці з банкірами. В Координаційному центрі з надання правової допомоги при Мін’юсті нагадали, що раніше, якщо хтось заборгував гроші (наприклад, аліменти), цей факт спочатку потрібно було довести в суді.

Державні чи приватні виконавці починали працювати, якщо боржник не повертав гроші після рішення суду. Процедура була складною, бо для арешту рахунків їх потрібно було знайти, а значить — розіслати запити поштою в усі українських банки. Ті могли й не розкрити інформацію про стан рахунку боржника. Якщо інформацію надавали, то виконавець тепер відправляв поштою документи з вимогою заарештувати рахунки. За цей час боржник міг зняти всі гроші.

6 липня запрацювала автоматизована система виконавчого провадження (АСВП). Віднині банки зобов’язані на вимогу виконавця відразу надати інформацію про реквізити рахунків боржника та про суму коштів на них.

Банки і виконавці будуть взаємодіяти в електронному режимі. Хоча рішення суду для списання коштів необхідне, але процедура списання буде автоматизованою.

Списання коштів з рахунків буде можливим у випадках, якщо у тієї чи іншої особи є борги:

за аліменти;

за житлово-комунальні послуги;

штрафи (зокрема, за порушення правил дорожнього руху);

перед іншими фізособами з виплати зарплати.

Процедура списання коштів з рахунків боржників змінюється. Спочатку виконавець в Автоматизованій системі направляє в банки вимогу на отримання даних про рахунки боржника.

Банки упродовж години повинні надати відповідну інформацію. Виконавець спрямовує в системі постанову про арешт коштів. Після арешту коштів боржників фіну станови повідомляють про це виконавця, який в тій таки системі створює платіжні вимоги на примусове списання коштів.

Банки примусово списують кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки виконавця.