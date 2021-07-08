У Порошенко оценили дело о злоупотреблениях экс-руководителей «оборонки»

Порошенко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n157153-u-poroshenko-ocenili-delo-o-zloupotrebleniyah-eks-rukovoditeley-oboronki.html

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Дело против руководителя завода «Кузница на Рыбальском» назвали политическим преступлением, которое подрывает обороноспособность Украины в партии «Европейская солидарность».

Нардепы считают, что такие действия являются частью кампании по дискредитации и травле защитников Украины. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Там отметили, что кампанию против завода «Кузница на Рыбальском» решили начать специально во время активизации России в акватории Черного и Азовского морей.

«Кузница» на момент начала войны оказалась единственным отечественным судостроительным предприятием, способным быстро наладить выпуск катеров. К тому же в разы более дешевых, чем любые зарубежные аналоги, которые можно купить сейчас, но которых в 2014−15 годах нам никто не собирался продавать, — отметили в политсиле Порошенко.

В пресс-службе добавили, что до войны предприятие изготовило корветы «Луцк» и «Тернополь», а с 2014 года построило семь катеров, которые несут службу на Азове и Черном море. Остальные катера, как заявляют в «ЕС», «исключительно из-за политического давления не принимают на вооружение».

Заказчик этого дела, как мы уже отмечали — лично Владимир Зеленский. Исполнитель — заместитель руководителя его Офиса Смирнов, а заявитель по части подобных дел тоже известен — Андрей Портнов. За фабрикацию дел непосредственно отвечает ГБР, которое превратилось в частную инквизицию Зеленского, что подтверждено, в том числе, и записями разговоров в кабинете бывшего руководителя ГБР, — говорится в заявлении.

У Порошенко считают, что власти пытаются отвлечь внимание от собственной роли в сливе россиянам государственной тайны по «вагнеровцам».

Напомним, ранее мы сообщали, что закупку некачественной военной техники для ВСУ расследует Госбюро расследований. Следователи вручили уведомление о подозрении экс-чиновникам Министерства обороны и главе правления предприятия «Кузница на Рыбальском» в деле о закупке некачественной военной техники.