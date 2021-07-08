У Порошенка оцінили справу про зловживання екс-керівників «оборонки»

Порошенко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n157153-u-poroshenka-ocinyly-spravu-pro-zlovjyvannya-eks-kerivnykiv-oboronky.html

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Справу проти керівника заводу «Кузня на Рибальському» назвали політично вмотивованим злочином, що підриває обороноздатність України в партії «Європейська солідарність».

Нардепи вважають, що такі дії є частиною кампанії із дискредитації та цькування захисників України. Про це повідомила прес-служба політсили.

Там наголосили, що кампанію проти заводу «Кузня на Рибальському» розв’язали спеціально під час активізації Росії в акваторії Чорного та Азовського морів.

«Кузня» на момент початку війни виявилася єдиним вітчизняним суднобудівним підприємством, здатним швидко налагодити випуск катерів. До того ж у рази дешевших, ніж будь-які закордонні аналоги, які можна купити тепер, але яких у 2014−15 роках нам ніхто не мав наміру продавати, — наголосили в політсилі Порошенка.

У прес-службі додали, що до війни підприємство виготовило корвети «Луцьк» і «Тернопіль», а з 2014 року побудувало сім катерів, які несуть службу на Азові та Чорному морі. Решту катерів, як заявляють у «ЄС», «винятково під політичним тиском не приймають на озброєння».

Замовник цієї справи, як ми вже наголошували — особисто Володимир Зеленський. Виконавець — заступник керівника його Офісу Смирнов, а заявник по частині подібних справ теж відомий — Андрій Портнов. За фабрикацію справ безпосередньо відповідає ДБР, яке перетворилося на приватну інквізицію Зеленського, що підтверджено в тому числі й записом розмов у кабінеті колишнього керівника ДБР, — йдеться в заяві.

У Порошенка вважають, що влада намагається відвернути увагу від власної ролі в зливі росіянам державної таємниці щодо «вагнерівців».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що закупівлю неякісної військової техніки для ЗСУ розслідує Держбюро розслідувань. Слідчі вручили повідомлення про підозру екс-посадовцям Міністерства оборони та голові правління підприємства «Кузня на Рибальському» в справі щодо закупівлі неякісної військової техніки.