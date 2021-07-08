Петро Толстой, фото: «Диалог.UA»

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Володимир Путін, президент РФ, нещодавно озвучив тезу про те, що українці та росіяни нібито є «одним народом».

Віце-спікер російської держдуми Петро Толстой «оригінально» розвинув цю думку. В ефірі одного з російських телеканалів, він заявив, що Україна нібито є «частиною великої Росії», а тих, хто з цим не погоджується, назвав «купкою негідників», яких, за його словами, потрібно «перевішати на ліхтарях».

Насправді ми один народ, — заявив Толстой. — Народ то один, проблема лише в купці негідників, які в антиконституційний спосіб там владу захопили. От їх потрібно перевішати на ліхтарях. А Україна це, безумовно, частина нашої великої Росії.

Нагадаємо, Толстой також є очільником російської делегації в ПАРЄ. Там він, зокрема, «прославився» написанням «доносів» керівництву асамблеї щодо члена української делегації народного депутата Олексія Гончаренка.