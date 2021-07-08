П’яні буйволи викрили незаконний бізнес господарів

Буйвол. Фото: Конт

https://racurs.ua/ua/n157151-p-yani-buyvoly-vykryly-nezakonnyy-biznes-gospodariv.html

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Курйозний випадок стався в Індії. Незаконних торговців алкоголем вдалося викрити завдяки їхнім буйволам, які напилися алкоголем, коли пили воду з корита.

Фермери зберігали пляшки в контейнері для води. Про це повідомляє The Times of India.

Інцидент трапився на індійській фермі близько Гандінагару. Три буйволи скинули кришку з контейнера з водою, коли пили з корита, після чого тварини перестали їсти та в них пішла піна із рота. Господарям довелося викликати ветеринара, який зафіксував, що у тварин другу добу йде піна з рота, а також вони дивно стрибають і поводяться вкрай незвично.

Власники ферми викликали іншого ветеринара, і тоді лікар помітив дивний запах води в кориті та виявив, що вона пожовтіла. Господарі запевнили, що це сталося через гілки, що впали в контейнер, але, вийшовши з ферми, ветеринар повідомив про побачене поліції.

Поліцейські здійснили рейд, виявивши 101 пляшку алкоголю, які заховали в контейнері з водою й під кормом. Після цього трьох фермерів, братів Дінеша, Амбарама й Рави Тхакора заарештували за незаконну торгівлю. Звірі, ймовірно, випили воду, у яку потрапило спиртне з пошкоджених пляшок з алкоголем.

Буйволи вже одужали, з ними все добре, — розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що триметрова акула-людожер напала на серфера в Австралії. Потерпілий ледь не лишився без руки, однак йому вдалося самостійно вибратися на берег.

Джерело: The Times of India