Дам в зуби - Верещук нагадала Шуфричу, що його давно не били, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n157150-dam-v-zuby-vereschuk-nagadala-shufrychu-scho-yogo-davno-ne-byly-video.html

Ракурс

Скандал у прямому ефірі виник між лідерами «Слуги народу» та ОПЗЖ. Ірина Верещук після сварки з Нестором Шуфричем пригрозила йому «дати в зуби».

Під час перепалки з Верещук Шуфрич на шоу каналу «Україна 24» закликав її «не верещати», натякаючи при цьому на прізвище опонентки.

Нардеп від «Слуги народу» написала у своєму Телеграм-каналі, що наступного разу підійде до Шуфрича і за подібне «джентльменство» «дасть в зуби».

Він опустився до того, що почав передражнювати мене, використовуючи моє прізвище. Повинна публічно попередити пана Шуфрича: ще раз так зробите в ефірі, я встану, підійду і дам в зуби. У прямому ефірі. Не раджу перевіряти, — написала Верещук.

Конфлікт між Шуфрич і Верещук виник саме після фрази нардепа від ОПЗЖ про «красиве прізвище» опонентки.

Але не треба верещати, коли я говорю, — сказав Шуфрич.

Шуфрич, поводьтеся коректно. Просто візьміть себе в руки і не істеріть. У нас або є дискусія, або її немає. Я вас прошу, спокійно. Мені здається, я ваше прізвище ніколи не обігрую, — відповіла Верещук.

Шуфричу доводилося багато разів перебувати у фокусі уваги ЗМІ через бійки. Однією із перших була бійка 21 грудня 2004 року в приміщенні ЦВК. У 2008 році Шуфрич вдарив Миколу Рудьковського. У 2009 році були бійки із Сергієм Льовочкіним та Юрієм Луценком.

Публічно з’ясувати стосунки на рингу Шуфрич пропонував у 2008 році тодішньому керівнику Управління державної охорони Валерію Гелетею, але останній відмовився від поєдинку.

Після бійки із Луценком останній оприлюднив матеріали кримінальної справи, порушеної у 1998 році проти Шуфрича за фактом побиття ним своєї дружини.

30 вересня 2014 року активісти Правого сектора, Автомайдану, Євромайдану і Самооборони привезли сміттєвий бак «для люстрації» Шуфрича, який приїхав в Одесу на засідання партії «Опозиційний блок», однак Шуфрич намагався втекти, за що активісти його побили.