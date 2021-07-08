Дам в зубы — Верещук напомнила Шуфричу, что его давно не били, скриншот видео

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Ракурс

Скандал в прямом эфире возник между лидерами «Слуги народа» и ОПЗЖ. Ирина Верещук после ссоры с Нестором Шуфричем пригрозила ему «дать в зубы».

Во время перепалки с Верещук Шуфрич на шоу канала «Украина 24» призвал ее «не визжать», намекая при этом на фамилию оппонентки.

Нардеп от «Слуги народа» написала в своем телеграм-канале, что в следующий раз подойдет к Шуфричу и за подобное «джентльменство» «даст в зубы».

Он опустился до того, что начал передразнивать меня, используя мою фамилию. Должна публично предупредить господина Шуфрича: еще раз так сделаете в эфире, я встану, подойду и дам в зубы. В прямом эфире. Не советую проверять, — написала Верещук.

Конфликт между Шуфрич и Верещук возник именно после фразы нардепа от ОПЗЖ о «красивой фамилии» оппонентки.

Но не надо визжать, когда я говорю, — сказал Шуфрич. Шуфрич, обращайтесь корректно. Просто возьмите себя в руки и не истерите. У нас или дискуссия, или ее нет. Я вас прошу спокойно. Мне кажется, я вашу фамилию никогда не обыгрывала, — ответила Верещук.

Шуфричу приходилось много раз находиться в фокусе внимания СМИ из-за драк. Одной из первых была драка 21 декабря 2004 года в помещении ЦИК. В 2008 году Шуфрич ударил Николая Рудьковского. В 2009 году были драки с Сергеем Левочкиным и Юрием Луценко.

Публично выяснить отношения на ринге Шуфрич предлагал в 2008 году тогдашнему руководителю Управления государственной охраны Валерию Гелетею, но последний отказался от поединка.

После драки с Луценко последний обнародовал материалы уголовного дела, возбужденного в 1998 году против Шуфрича по факту избиения им своей жены.

30 сентября 2014 года активисты Правого сектора, Автомайдана, Евромайдана и «Самообороны» привезли мусорный бак «для люстрации» Шуфрича, который приехал в Одессу на заседание партии «Оппозиционный блок», однако Шуфрич пытался бежать, за что активисты его избили.