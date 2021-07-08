Киев сбросил установление тарифов на тепло в регионы, ранее их обещали поднять

Полномочия по установлению тарифов передали местным властям, фото: «Волинські новини»

https://racurs.ua/n157149-kiev-sbrosil-ustanovlenie-tarifov-na-teplo-v-regiony-ranee-ih-obeschali-podnyat.html

Ракурс

Нацкомиссия по энергетике и тарифов (НКРЕКП) передала из государственного на местный уровень полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения.

В частности, речь идет об установлении тарифов. Об этом сообщает пресс-служба НКРЕКП.

Соответствующее решение было принято на заседании НКРЕКП вчера, 7 июля.

В частности, передается на местный уровень государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии, — отмечает пресс-служба ведомства.

В то же время госрегулятор будет осуществлять методическую работу и методологическую помощь по вопросам госрегулирования предприятий теплоснабжения, регулирование которых будет происходить на местном уровне, и будет продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности, добавляют в НКРЕКП.

Напомним, в «Киевтеплоэнерго» недавно анонсировали повышение тарифов. Кроме того, в счетах за коммунальные услуги киевляне увидят новую графу.