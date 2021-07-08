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Ракурс
Повноваження зі встановлення тарифів передали місцевій владі, фото: «Волинські новини»

Київ скинув встановлення тарифів на тепло у регіони, раніше їх обіцяли підняти

8 лип 2021, 13:39
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Нацкомісія з енергетики та тарифів (НКРЕКП) передала з державного на місцевий рівень повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання.

Зокрема, йдеться про встановлення тарифів. Про це повідомляє прес-служба НКРЕКП.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні НКРЕКП вчора, 7 липня.

Зокрема, передається на місцевий рівень державне регулювання 28 суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, — зазначає прес-служба відомства.

Водночас держрегулятор здійснюватиме методичну роботу та методологічну допомогу з питань держрегулювання підприємств теплопостачання, регулювання яких відбуватиметься на місцевому рівні, та продовжуватиме нормативно-правове забезпечення їх діяльності, додають у НКРЕКП.

Нагадаємо, у «Київтеплоенерго» нещодавно анонсували підвищення тарифів. Крім того, у рахунках за комунальні послуги кияни побачать нову графу.

Джерело: Ракурс


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