НБУ штрафуватиме банки за неетичне вибивання боргів

Колектори. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n157148-nbu-shtrafuvatyme-banky-za-neetychne-vybyvannya-borgiv.html

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Національний банк України (НБУ) змусить банки поводитися етично під час вибивання боргів.

На колекторів накладатимуть штрафи за грубу поведінку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Відповідні зміни запровадили у зв’язку з ухваленням Закону України від 19.03.2021 № 1349-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників під час врегулювання простроченої заборгованості».

Цей закон передбачає нові заходи впливу до кредитодавців та колекторських компаній за порушення прав споживачів під час спроб домогтися погашення заборгованості. Так, відтепер Нацбанк матиме право штрафувати колекторів на суми від 300 до 8 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян залежно від порушення.

Ця постанова набирає чинності з 14 липня 2021 року — одночасно з уведенням у дію Закону України № 1349-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила закон, який врегулює діяльність колекторів. Після набрання чинності нового закону вимагати погашення заборгованості за кредитом зможуть тільки колекторські компанії, зареєстровані Нацбанком України.