НБУ будет штрафовать банки за неэтичное выбивание долгов

Коллекторы. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n157148-nbu-budet-shtrafovat-banki-za-neetichnoe-vybivanie-dolgov.html

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Национальный банк Украины (НБУ) заставит банки вести себя этично во время выбивания долгов.

На коллекторов будут налагать штрафы за грубое поведение. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующие изменения ввели в связи с принятием Закона Украины от 19.03.2021 № 1349-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников по урегулированию просроченной задолженности».

Этот закон предусматривает новые меры воздействия кредитодателей и коллекторских компаний за нарушение прав потребителей при попытках добиться погашения задолженности. Так, отныне Нацбанк имеет право штрафовать коллекторов на суммы от 300 до 8 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан в зависимости от нарушения.

Это постановление вступает в силу с 14 июля 2021 года — одновременно с введением в действие закона Украины № 1349-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности».

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла закон, который урегулирует деятельность коллекторов. После вступления в силу нового закона требовать погашения задолженности по кредиту смогут только коллекторские компании, зарегистрированные Нацбанком Украины.