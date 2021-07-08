Пьяные буйволы разоблачили незаконный бизнес хозяев

Буйвол. Фото: Конт

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Курьезный случай произошел в Индии. Незаконных торговцев алкоголем удалось разоблачить благодаря их буйволам, которые напились алкоголем, когда пили воду из корыта.

Фермеры хранили бутылки в контейнере для воды. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел на индийской ферме около Гандинагара. Три буйвола сдвинули крышку с контейнера с водой, когда пили из корыта, после чего животные перестали есть и у них пошла пена из пасти. Хозяевам пришлось вызвать ветеринара, который зафиксировал, что у животных вторые сутки идет пена изо рта, а также они странно прыгают и ведут себя крайне необычно.

Владельцы фермы вызвали другого ветеринара, и тогда врач заметил странный запах воды в корыте и обнаружил, что она пожелтела. Хозяева уверили, что это произошло из-за веток, упавших в контейнер, но, выйдя с фермы, ветеринар сообщил об увиденном полиции.

Полицейские совершили налёт, обнаружив 101 бутылку алкоголя, которые спрятали в контейнере с водой и под кормом. После этого трёх фермеров, братьев Динеша, Амбарама и Рави Тхакора арестовали за незаконную торговлю. Звери, вероятно, выпили воду, в которую попало спиртное из повреждённых бутылок с алкоголем.

Буйволы уже выздоровели, с ними всё хорошо, — рассказали в полиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что трехметровая акула-людоед напала на серфера в Австралии. Пострадавший едва не лишился руки, однако ему удалось самостоятельно выбраться на берег.

Источник: The Times of India