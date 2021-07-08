Петр Толстой, фото «Диалог.UA»

https://racurs.ua/n157152-povesit-na-fonaryah-v-gosdume-imeut-recept-borby-s-maydanom-video.html

Ракурс

Владимир Путин, президент РФ, недавно озвучил тезис о том, что украинцы и россияне якобы является «одним народом».

Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой «оригинально» развил эту мысль. В эфире одного из российских телеканалов, он заявил, что Украина якобы является «частью великой России», а тех, кто с этим не согласен, назвал «кучкой негодяев», которые, по его словам, нужно «перевешать на фонарях».

На самом деле мы один народ, — заявил Толстой. — Народ то один, проблема только в кучке негодяев, которые антиконстуционным путем там власть захватили. Вот их надо перевешать на фонарях. А Украина это, безусловно, часть нашей великой России.

Напомним, Толстой также главой российской делегации в ПАСЕ. Там он, в частности, «прославился» написанием «доносов» руководству ассамблеи в отношении члена украинской делегации народного депутата Алексея Гончаренко.