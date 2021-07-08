Будущий заменитель тефлона нашли в лапках жуков. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/n157162-buduschiy-zamenitel-teflona-nashli-v-lapkah-jukov-foto.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать биологам. Ученые изучили лубрикант, которым «смазывают» свой экзоскелет насекомые, и выяснили, что этот материал уменьшает трение даже сильнее, чем тефлон.

Этот лубрикант выделяется сквозь поры в панцире, выдавливаясь маленькими нитями диаметром около микрометра, после чего размазывается при движении конечности. Об этом сообщает Proceedings of the Royal Society B.

Исследователи из Кильского университета обнаружили эти компоненты у жуков-чернотелок Zophobas morio. Оказалось, что субстанция, которую выделяют насекомые, состоит из смеси белков. Ее антифрикционные свойства определили с помощью классического теста.

Вещество поместили между пары плоских стекол и измерили силу, которую требуется прилагать для смещения одного стекла на другом. Оказалось, лубрикант насекомых снижает трение еще сильнее, чем обычная тефлоновая смазка.

На данный момент превратить это вещество в готовый коммерческий продукт невозможно — белковый коктейль слишком сложен в производстве и дорог в выделении из самих жуков. Поэтому теперь ученые хотят найти способ синтезировать его искусственно.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый вид жука, личинки которого способны разлагать полистирол, обнаружили южнокорейские ученые.