Коронавирус «пробил» вакцину CoviShield у 19% привитых медиков в Индии

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Вакцина CoviShield производства компаний Oxford-AstraZeneca не защитила от заражения 19% привитых медиков в одной из больниц на территории Индии. Речь идет о случаях, зафиксированных в этом году. Тогда в Индии обнаружили более заразный штамм «Дельта» коронавируса.

Препринт исследования по персоналу урологической больницы в Надиаде обнародован на medRxiv, пишет ЛІГА.Новости.

Из 461 привитого участника исследования 86 заразились коронавирусом в среднем через 38 суток (от 14 до 70 суток) после вакцинации второй дозой. Все были вакцинированы до прихода волны штамма «Дельта».

Из 86 заболевших течение коронавирусной инфекции было легким у 69 (80,2%), умеренным — у 10 (11,6%), тяжелым — у 6 (7%) и критическим — у 1 (1,16%).

У заболевших также фиксировались следующие симптомы:

а) легко болеющие (присутствовала лихорадка, кашель, боль в горле, недомогание, головная боль, боль в мышцах, тошнота, рвота, диарея, потеря вкуса и обоняния, но без одышки или аномалий на КТ легких);

б) умеренно болеющие (есть признаки заболевания нижних дыхательных путей, сатурация ≥94%);

в) тяжело болеющие (сатурация <94%, частота дыхания больше 30 вдохов/мин);

г) критическое заболевание (дыхательная недостаточность, септический шок и/или полиорганная недостаточность);

д) бессимптомные/предсимптомные лишь позитивным ПЦР-тестом.

Из них 10 пациентам (11,2%) потребовалась госпитализация, а двое из них попали в реанимацию (один умер).

Почти у 20% участников исследования умеренное, тяжелое или критическое течение болезни возникло даже после двух доз вакцины (медики добавили, что это намного меньше 37,5% в довакцинальной группе).

По мнению авторов исследования, медики чаще многих обычных людей сталкиваются с инфицированными и, вероятно, получают большую «дозу» вируса при заражении. Они добавили, что ни одна вакцина не гарантирует 100% результат, особенно в условиях появления новых штаммов вируса.

Источник: ЛІГА. Новости