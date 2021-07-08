COVID-сертификат. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n157160-kak-poluchit-mejdunarodnyy-covid-sertifikat-instrukciya.html

Ракурс

COVID-сертификат о вакцинации от коронавируса в Украине может получить каждый, кто получил две дозы вакцины от инфекции.

Международное свидетельство можно использовать для путешествия за границу. Об этом сообщает Минздрав.

Для этого нужно:

прийти к вашему семейному врачу, с которым подписана декларация;

на приеме врач распечатает сертификат, отдаст его с печатью учреждения и собственной подписью у каждой из вакцин.

В ведомстве отметили, что для заполнения свидетельства на английском языке с собой нужно иметь загранпаспорт. Если вы получаете вторую прививку в медицинском учреждении — сертификат можно получить сразу.

Сертифицированными вакцинами в Украине являются такие препараты:

CoronaVac;

AstraZeneca

Comirnaty/Pfizer.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-сертификаты в Европе заработали с 1 июля. В систему электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса уже подключились все страны Европейского Союза (ЕС).