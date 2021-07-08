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COVID-сертификат. Фото: Минздрав
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COVID-сертификат о вакцинации от коронавируса в Украине может получить каждый, кто получил две дозы вакцины от инфекции.
Международное свидетельство можно использовать для путешествия за границу. Об этом сообщает Минздрав.
Для этого нужно:
- прийти к вашему семейному врачу, с которым подписана декларация;
- на приеме врач распечатает сертификат, отдаст его с печатью учреждения и собственной подписью у каждой из вакцин.
В ведомстве отметили, что для заполнения свидетельства на английском языке с собой нужно иметь загранпаспорт. Если вы получаете вторую прививку в медицинском учреждении — сертификат можно получить сразу.
Сертифицированными вакцинами в Украине являются такие препараты:
- CoronaVac;
- AstraZeneca
- Comirnaty/Pfizer.
Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-сертификаты в Европе заработали с 1 июля. В систему электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса уже подключились все страны Европейского Союза (ЕС).
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