COVID-сертифікат. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n157160-yak-otrymaty-mijnarodnyy-covid-sertyfikat-instrukciya.html

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COVID-сертифікат про вакцинацію від коронавірусу в Україні може отримати кожен, хто дістав дві дози вакцини від інфекції.

Міжнародне свідоцтво можна використовувати для подорожі за кордон. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Для цього потрібно:

прийти до вашого сімейного лікаря, з яким підписана декларація;

на прийомі лікар роздрукує сертифікат, віддасть його з печаткою закладу та власним підписом біля кожної з вакцин.

У відомстві наголосили, що для заповнення свідоцтва англійською мовою із собою потрібно мати закордонний паспорт. Якщо ви отримуєте друге щеплення в медичному закладі — сертифікат можна отримати одразу.

Сертифікованими вакцинами в Україні є такі препарати:

CoronaVac;

AstraZeneca;

Comirnaty/Pfizer.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікати в Європі запрацювали з 1 липня. До системи електронних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу вже під'єдналися всі країни Європейського Союзу (ЄС).