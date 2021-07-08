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Ракурс
COVID-сертифікат. Фото: МОЗ

Як отримати міжнародний COVID-сертифікат — інструкція

8 лип 2021, 15:53
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COVID-сертифікат про вакцинацію від коронавірусу в Україні може отримати кожен, хто дістав дві дози вакцини від інфекції.

Міжнародне свідоцтво можна використовувати для подорожі за кордон. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Для цього потрібно:

  • прийти до вашого сімейного лікаря, з яким підписана декларація;
  • на прийомі лікар роздрукує сертифікат, віддасть його з печаткою закладу та власним підписом біля кожної з вакцин.

У відомстві наголосили, що для заповнення свідоцтва англійською мовою із собою потрібно мати закордонний паспорт. Якщо ви отримуєте друге щеплення в медичному закладі — сертифікат можна отримати одразу.

Сертифікованими вакцинами в Україні є такі препарати:

  • CoronaVac;
  • AstraZeneca;
  • Comirnaty/Pfizer.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікати в Європі запрацювали з 1 липня. До системи електронних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу вже під'єдналися всі країни Європейського Союзу (ЄС).

Джерело: Ракурс


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