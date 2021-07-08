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Ракурс
Пам’ятний знак на честь дружби Києва і Москви, фото: Wikimapia

Не брат ти мені — у столиці демонтують знак на честь дружби Києва і Москви

8 лип 2021, 15:48
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У Києві демонтують пам’ятний знак на честь «дружби» між столицями України та Росії.

Відповідне рішення сьогодні, 8 липня, підтримали 85 з 90 депутатів Київради. Про це повідомляє прес-служба політсили «Голос».

Таким чином, протягом 30 днів комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району столиці, на балансі якого перебуває пам’ятник, має його демонтувати.

Пам’ятний знак передадуть на зберігання до Голосіївської райдержадміністрації, щоб у майбутньому він став експонатом музею тоталітаризму.

Ніякої дружби з Росією немає. Це наш ворог. І ніяких пам’ятників про «дружбу» у Києві бути не повинно бути, допоки на території нашої держави лишається бодай один окупант, — наголошують у політсилі.

Цей пам’ятник встановили у 2001 році у сквері на вулиці Маршала Якубовського.

Пам’ятний знак на честь дружби Києва і Москви, фото: Wikimapia

Нагадаємо, у червні у Копенгагені напередодні футбольного матчу Данія-Росія вандали спаплюжили пам’ятник Тарасові Шевченку — розфарбували скульптуру в кольори російського прапора.

Джерело: Ракурс


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