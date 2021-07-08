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Ракурс
Агітація. Фото: telegram

Вбивати геїв та лесбійок закликали в Житомирі (ФОТО)

8 лип 2021, 15:31
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Вбивати геїв та лесбійок закликали невідомі в Житомирі. Вони розклеїли відповідну агітацію на стовбах міста.

Омбудсмен з прав людини звернулася з цього приводу до Національної поліції. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила у своєму Telegram.

Скандальні листівки знайшли на опорах лінії електропередач. Невідомі закликають до вбивства представників ЛГБТ-спільноти та геноциду на ґрунті ненависті.

Агітація. Фото: Telegram

Уповноважена з прав людини звернулася до керівництва Національної поліції України та житомирського міського голови щодо перевірки даного факту та внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зі сцени фестивалю Atlas Weekend український співак Melovin (Костянтин Бочаров) зробив камінг-аут, повідомивши про свою бісексуальність. Після виступи артист поцілував дівчину та хлопця, з якими виступав. Пізніше він розгорнув прапор ЛГБТ. Однак цей фрагмент не показали в ефірі телеканалу М1, який вів трансляцію фестивалю.

Джерело: Ракурс


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