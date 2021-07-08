Агітація. Фото: telegram

https://racurs.ua/ua/n157158-vbyvaty-geyiv-ta-lesbiyok-zaklykaly-v-jytomyri-foto.html

Ракурс

Вбивати геїв та лесбійок закликали невідомі в Житомирі. Вони розклеїли відповідну агітацію на стовбах міста.

Омбудсмен з прав людини звернулася з цього приводу до Національної поліції. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила у своєму Telegram.

Скандальні листівки знайшли на опорах лінії електропередач. Невідомі закликають до вбивства представників ЛГБТ-спільноти та геноциду на ґрунті ненависті.

Уповноважена з прав людини звернулася до керівництва Національної поліції України та житомирського міського голови щодо перевірки даного факту та внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зі сцени фестивалю Atlas Weekend український співак Melovin (Костянтин Бочаров) зробив камінг-аут, повідомивши про свою бісексуальність. Після виступи артист поцілував дівчину та хлопця, з якими виступав. Пізніше він розгорнув прапор ЛГБТ. Однак цей фрагмент не показали в ефірі телеканалу М1, який вів трансляцію фестивалю.