Брифінг президентів Литви та Іспанії зупинили через російські винищувачі, скріншот відео

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Прес-конференцію прем'єра Іспанії Педро Санчеса і президента Литви Гітанаса Науседи екстрено перервали через терміновий виліт двох натівських літаків. Їх довелося відправити на перехоплення російського винищувача.

На відео з місця події видно, що через деякий час після початку заходу на військовій базі, де відбувався брифінг, оголосили тривогу. У приміщенні з’явилися військові, які попросили прем'єра Іспанії та президента Литви відійти, щоб літак зміг вилетіти.

Брифінг проходив на базі НАТО в литовському місті Шяуляй. Після відправки натівських літаків прес-конференцію продовжили. Санчес подякував пілотам «за наполегливу працю, яку вони роблять для захисту територіальної цілісності Литви».

Сім літаків Військово-повітряних сил Іспанії Eurofighter Typhoon з 30 квітня базуються на авіабазі Шяуляй для виконання місії з охорони повітряного простору країн Балтії. Вони регулярно піднімаються в небо для супроводу російських літаків.

Як зазначає «Мілітарний портал», російська авіація регулярно ігнорує міжнародні норми користування повітряним простором в Балтії. Наприклад, в Естонії тільки з січня по червень російські літаки чотири рази порушували повітряний простір.