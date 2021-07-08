Брифинг президентов Литвы и Испании прервали из-за российских самолетов, скриншот видео

https://racurs.ua/n157157-brifing-prezidentov-litvy-i-ispanii-prervali-iz-za-rossiyskih-samoletov-video.html

Ракурс

Пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанас Науседа 8 июля экстренно прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов. Их пришлось отправить на перехват российского истребителя.

На видео с места происшествия видно, что через некоторое время после начала мероприятия на военной базе, где проходил брифинг, объявили тревогу. В помещении появились военные, которые попросили премьера Испании и президента Литвы отойти, чтобы самолет смог вылететь.

Брифинг проходил на базе НАТО в литовском городе Шяуляй. После отправки натовских самолетов пресс-конференцию продлили. Санчес поблагодарил пилотам «за упорный труд, который они делают для защиты территориальной целостности Литвы».

Семь самолетов Военно-воздушных сил Испании Eurofighter Typhoon с 30 апреля базируются на авиабазе Шяуляй для выполнения миссии по охране воздушного пространства стран Балтии. Они регулярно поднимаются в небо для сопровождения российских самолетов.

Как отмечает «Милитарный портал», российская авиация регулярно игнорирует международные нормы пользования воздушным пространством в Балтии. Например, в Эстонии только с января по июнь российские самолеты четыре раза нарушали воздушное пространство.