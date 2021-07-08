Виктор Медведчук, фото: ProLviv

https://racurs.ua/n157156-yahta-medvedchuka-posle-sankciy-snbo-pereplyla-v-novyy-offshor-video.html

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Виктор Медведчук, один из лидеров парламентской фракции ОПЗЖ, несколько месяцев назад попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Впрочем, ему удалось вывести из-под этих санкции свою пятипалубную яхту Royal Romance, спрятав ее в новых оффшорах. Об этом говорится в новом расследовании «Слидства.инфо».

Санкции на активы и имущество Медведчука и его семьи накладывали в марте. Тогда же у этой яхты появился новый владелец:

Royal Romance недавно была собственностью компании Fregata Marine Ltd. Эта компания зарегистрирована на Маршалловых островах, а ее конечной бенефициарных владелицей является супруга Медведчука Оксана Марченко;

31 марта новым владельцем яхты стала фирма Lanelia Holdings Ltd, которая тоже расположена на Маршалловых островах. Однако эта фирма в декларации Медведчука не указана.

Как установили журналисты «Слидства.инфо», уже после переоформления эта яхта путешествовала побережьем Хорватии, где пришвартовалась 10 апреля. А уже 11 апреля Марченко опубликовала в соцсетях фотографии, геолокация которых указывала на Хорватию.

Это может свидетельствовать, что семья Медведчука и дальше пользуется яхтой, которая формально ей больше не принадлежит, — отмечают журналисты.

Напомним, Печерский райсуд сегодня, 8 июля, рассматривает вопрос о возможности продления срока действия избранной Медведчуку меры пресечения.